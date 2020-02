L'aéroport de Bruxelles devrait être perturbé pour les vacances de Carnaval

Des actions vont être organisées dans les prochains jours au sein de la police aéroportuaire, contre un manque de personnel et de moyens persistants, a-t-on appris de sources syndicales. Celles-ci risquent d'avoir des conséquences sur les départs et/ou retours de vacances à Brussels Airport alors que se profile la semaine de Carnaval. Une concertation mercredi entre syndicats et direction n'a rien livré. "Le préavis de grève va être activé. Cela signifie que des actions vont suivre", avertit le président du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS), Carlo Medo.

Grève de zèle en vue

Les syndicats et le gouvernement fédéral négocient depuis des semaines sur la pénurie de personnel et le manque de moyens de la police aéroportuaire. "Il manque actuellement 140 policiers", selon Joery Dehaes, de l'ACV-CSC. Autre grief: la défaillance du matériel. "Le commissaire en chef a dû acheter du gel désinfectant pour les mains lui-même. Ce qui n'est pas anodin dans le contexte du coronavirus. Et le personnel est contraint de s'asseoir huit heures par jour sur des chaises de cuisine en bois, par manque de chaises de bureau", poursuit le représentant syndical.

La date des actions n'est pas encore connue. Leur nature non plus mais il pourrait s'agir de manoeuvres de type "grève du zèle" aux contrôles frontières. Elles pourraient avoir des répercussions sur les vols prévus à Brussels Airport pendant les vacances de Carnaval. "Nous ne faisons pas cela pour importuner les voyageurs, mais si le gouvernement n'écoute pas, nous devons bien nous faire entendre", a-t-il conclu.