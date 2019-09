L'aéroport de Charleroi est l'un des meilleurs aéroports d'Europe: voici les critères retenus

L’aéroport de Charleroi est considéré comme l’un des meilleurs d'Europe. C’est le résultat d’une enquête réalisée par AirHelp, une société spécialisée dans les droits des passagers aériens. Cette étude définit la qualité des aéroports en utilisant trois critères : la ponctualité, la qualité du service et les boutiques présentent dans l’aéroport. Charleroi est 14e, tous critères confondus sur une liste de 50 aéroports européens.

Plus particulièrement, en ce qui concerne le critère de ponctualité. 82 avions sur 100 ont atterri et décollé à l’heure cet été à l’aéroport de Charleroi. Il est pointé par Airhelp comme étant le plus ponctuel pendant l'été 2019. Il dépasse le score de Brussels Airport qui arrive 35e sur 50 en termes de ponctualité. 73 avions sur 100 y sont arrivés et partis à l’heure.

En bas du classement, on trouve Mykonos et Céphalonie. Moins d’un vol sur 2 a été ponctuel, cet été, dans ces aéroports.