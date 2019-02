L'Afsca demande de ne pas utiliser certains laits en poudre achetés en France

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) demande aux parents qui auraient acheté en France ou via un site en ligne les produits de nutrition infantile de la marque Modilac de pas les utiliser. Deux nourrissons sont tombés malades en Belgique après en avoir consommé. Or, ce lait en poudre a été déclaré comme étant contaminé par les autorités françaises, qui l'ont dès lors fait retirer du marché.

À la suite de plusieurs cas d'infections à la bactérie de la salmonelle chez des bébés ayant bu du lait en poudre de la marque Modilac, les autorités sanitaires françaises ont rappelé ces produits le 24 janvier dernier. Par mesure de précaution, le lait Picot AR a également fait l'objet d'un retrait. Il a par ailleurs été demandé aux parents qui disposeraient des produits concernés par cette mesure de rappel de ne pas les utiliser et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés. Si les produits en question ne sont pas distribués en Belgique, l'Afsca tient tout de même à avertir les consommateurs belges de cette mesure prise dans l'Hexagone.

L'agence a en effet reçu deux signalements de bébés belges tombés malades après avoir consommé ce produit, dont l'un est porteur de la bactérie de la salmonelle. L'Afsca invite d'ailleurs les parents à contacter un médecin "dans les plus brefs délais" si leur enfant présente des symptômes de toxi-infection alimentaire (diarrhée éventuellement accompagnée de fièvre, vomissements, maux de tête et/ou douleurs abdominales). De manière plus générale, l'Afsca appelle les consommateurs à la prudence lorsqu'ils achètent des produits en ligne à l'étranger. Il leur conseille de s'informer des risques éventuels en consultant les sites internet des autorités sanitaires étrangères (//www.afsca.be/professionnels/utiles/liens/ (Agences dans différents pays d'Europe)) Les consommateurs qui souhaitent davantage d'informations peuvent contacter le point de contact de l'Afsca, du lundi au vendredi, via pointdecontact@afsca.be ou 0800/13.550 entre 9h00 et 12h00.



©Isopix