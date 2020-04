L'Afsca rappelle des produits à base de dinde

À la suite d'une notification reçue via le système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASFF), l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire jeudi de la vente plusieurs produits à base de dinde, en raison de la présence possible de salmonelle. Le "rôti filet", les escalopes et l'émincé "Pleine saveur" de la marque Maître Coq, ainsi que les cuisses de la marque Carrefour sont concernés.



L'agence sanitaire demande de ne pas les consommer et de ramener ces produits au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Les cuisses de dinde de marque Carrefour, vendues par quatre pièces, portent le numéro de lot 050830850540 et sont consommables jusqu'au 8 avril prochain. Les escalopes de dinde de la marque Maître Coq sont distribuées par paquets de trois unités et portent le numéro de lot 050830850540. Elles ont été vendues par le magasin Carrefour Market de Leuze-en-Hainaut et leur date limite de consommation est le 5 avril 2020.

L'émincé de dinde "Pleine saveur" du même producteur est issu, quant à lui, du lot 050830850540 et est à consommer jusqu'au 8 avril de cette année. Il a été vendu par le magasin GB Partner Vieux Tilleul, à Ixelles.

Le "rôti filet", aussi proposé par Maître Coq, porte le numéro de lot 050830850540. Consommable jusqu'au 4 ou 5 avril, il a été vendu par les boucheries Dufrais de Hermée, Morlanwelz, Marcinelle et St-Vaast ainsi qu'au Carrefour Market de Leuze-en-Hainaut. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec l'Afsca au 0800/13.550 ou via pointdecontact@afsca.be.