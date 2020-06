L'Afsca rappelle des wraps au poulet pour présence de salmonelle

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) prévient mardi du rappel de wraps "Poulet à la libanaise", de la marque Sodebo, en raison d'une présence de salmonelle détectée dans le produit. L'avertissement fait suite à une notification du système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASFF).

Les wraps ne doivent pas être consommés et doivent être ramenés au point de vente, demande l'Afsca. Il s'agit du produit Planet Wrap Libanais (wrap "Poulet à la libanaise"), de la marque Sodebo, dont la date de péremption a été fixée au 30 juin 2020. Le code EAN est le 3242273000050. Les wraps ont été vendus via les magasins Carrefour et Match en Belgique. Pour toute information complémentaire, le point de contact de l'Afsca est joignable via l'adresse e-mail pointdecontact@afsca.be.