L'AFSCA rappelle un fromage de chèvre à cause de la présence de salmonelle: que risquez-vous?

Suite à une notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed), la présence de salmonelles a été détectée dans le fromage AOP Pélardon (fromage de chèvre). L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a décidé de retirer de la vente et de rappeler auprès des consommateurs le produit suivant :



Description du produit

- Catégorie de produit : fromage de chèvre fabriqué en France

- Nom du produit : Fromage AOP Pélardon

- Fabriquant : Earl Mounier (Blajoux 48400 QUEZAC ? France)

- Date de péremption : DLC du 10/09/2018 au 29/09/2018 compris

- Numéros de lot : Tous les lots compris entre le 10/07/2018 et le 29/07/2018



Le produit a été distribué via différents points de vente en Belgique. La société Earl Mounier demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de bien vouloir le ramener au point de vente.





Quels risques pour la santé?



Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Si vous avez déjà consommé le produit nommé ci-dessus et si vous présentez des signes de symptômes décrits ci-dessus, consultez votre médecin traitant en lui signalant cette consommation.



Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le Point de Contact de l'AFSCA via le 0800 13 550 ou via pointdecontact@afsca.be