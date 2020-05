L'AFSCA rappelle un produit aphrodisiaque

Suite à un contrôle, l'AFSCA a mis en évidence la présence d'un médicament, le Sildenafil, dans le produit « Epimedium » (pâte à base de plantes) de la marque Honey Palace. L'AFSCA a donc décidé de retirer ce produit de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs.

L'AFSCA demande aux consommateurs de ne pas consommer ce produit et de bien vouloir prendre contact avec le point de vente ou responsable du site Internet via lequel le produit a été acheté.

Description du produit:

- Catégorie de produit : pâte à base de plantes

- Nom du produit : Epimedium

- Marque : Honey Palace

- Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de préférence avant le (ou fin) ») : toutes les dates sont concernées

- Lots : tous les lots sont concernés

- Origine : fabriqué en Turquie

- Nature de l'emballage : bocal en verre

- Poids : 240 g

Ce produit est vendu via différents points de vente et via certains sites de vente en ligne.