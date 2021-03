L'aile capitulaire de l'Abbaye de la Cambre transformée en espace événementiel

(Belga) L'aile capitulaire de l'Abbaye de la Cambre à Ixelles va subir une reconversion pour accueillir des orchestres de chambre, des expositions, des formations et des conférences, annonce Beliris.

Les façades, la menuiserie extérieure et le toit de l'aile datant du 13e siècle avaient été restaurés en 2015. C'est à présent au tour de l'intérieur de faire l'objet d'une rénovation. Beliris a retenu pour le projet l'offre du bureau d'études Origin Architecture & Renovation. L'aile capitulaire, en grande partie vacante, constituera aussi un "lieu de rencontre pour un dialogue entre le pouvoir ecclésiastique et des représentants de diverses religions, des débats culturels, des conférences..." Il sera également possible de louer le site pour des événements privés. Le bureau d'études examine également quelles mesures durables sont susceptibles d'être intégrées dans le projet. Les études coûtent 318.000 euros à Beliris. (Belga)

