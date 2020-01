L'allocation de mobilité "Cash for cars" vient d'être annulée: voici pourquoi

Cette mesure n'aura décidément jamais été un succès. Il y a 2 ans, le gouvernement avait imaginé la loi "Cash For Cars", qui permettait aux employés d'abandonner leur voiture de société au profit d’une allocation. Non seulement, seul 1% des employés concernés l'ont fait, mais cette mesure vient d'être annulée par la Cour constitutionnelle.

Renoncer à sa voiture de société en échange d’argent. La formule n’aura duré que 2 ans et séduit mois d’1% des travailleurs concernés. La raison de ce flop ? Le montant octroyé était trop bas donc pas assez attrayant.

"Pour une petite voiture, on parlait de montants qui allaient entre 300 et 400 euros nets par mois. Pour une voiture moyenne, entre 400 et 500 euros par mois, y compris le carburant et tous les avantages indirects comme le fait qu'il ne fallait plus trouver d'assurance pour la voiture", explique Frank Van Gool, directeur général de la fédération belge du leasing automobile (Renta).

Introduit par le gouvernement en janvier 2018, le "cash for cars" avait pour but de désengorger nos routes où 4 véhicules sur 10 sont des voitures de société. Avec cette particularité : l’allocation, pouvant aller jusqu’à 700€, était exonérée d’impôts. Aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a annulé la mesure, la jugeant discriminatoire.

Une autre formule: le budget mobilité

Depuis mars 2019, une autre formule existe. Appelée "budget mobilité", elle propose de renoncer à la voiture de société en échange d’un moyen de transport moins polluant, comme une voiture électrique. "C'est choisir un avantage lié aux transports en commun ou faire le choix de prendre un vélo par exemple. Si le budget n'est pas utilisé dans son entièreté, la partie cash qui reste lui soit encore octroyée mais elle sera payée avec des cotisations sociales", détaille Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez Sd Worx.

Ce budget mobilité s’adresse aux salariés bénéficiant d’une voiture de société depuis au moins 36 mois.