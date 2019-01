L'année 2018 qualifiée "d'historique" pour l'éolien en mer du Nord

Au 1er janvier, cinq parcs éoliens étaient opérationnels en mer du Nord belge, soit 274 éoliennes représentant une capacité totale de 1.186 MW. En 2018, ces parcs (C-Power, Belwind, Northwind, Nobelwind et Rentel) ont produit 3.408 gigawattheures d'électricité, ce qui équivaut à la consommation d'électricité d'environ un million de familles, indique vendredi la Belgian Offshore Platform (BOP).



Cette association, regroupant les investisseurs et propriétaires de parcs éoliens en mer du Nord belge, évoque une année 2018 "historique", qui a vu la capacité installée franchir le cap des 1.000 MW, ce qui "place à nouveau la Belgique dans le top cinq mondial de l'éolien en mer".





Des projets s'achèvent encore en 2019



Plusieurs projets de nouveaux parcs éoliens sont déjà bien avancés puisque au cours du second semestre 2019, le projet Norther, d'une capacité de 370 MW, actuellement dans sa dernière phase de construction, commencera à produire de l'électricité. "La capacité de production totale atteindra alors 1.556 MW, et la production d'électricité des parcs éoliens s'élèvera à 4.500 gigawattheures par an. Cela correspond à la consommation d'électricité d'environ 1.300.000 familles", souligne la BOP.



En outre, les parcs Northwester 2 (219 MW) et Seamade (le plus grand parc avec une capacité de 487 MW), dont le financement a été clôturé en décembre 2018, devraient commencer à produire leurs premiers électrons à partir de 2020.



D'ici 2020, les huit parcs éoliens auront une capacité totale de 2.262 MW. Leur production annuelle devrait atteindre 8 TWh, soit environ 10% de la demande totale d'électricité en Belgique, ou la moitié de la consommation électrique des ménages.





16.000 emplois selon l'association belge



La BOP souligne l'importance de l'éolien en mer dans la transition énergétique mais aussi pour l'économie belge puisque l'industrie de l'éolien en mer améliore la balance commerciale et créé de nouveaux emplois: "jusqu'à 16.000 emplois dans les entreprises belges actives dans ce secteur".