L'application de traçage serait "plus utile que les call centers": "Les gens ont peur de dire la vérité" (vidéo)

Pour permettre un traçage plus efficace, une application devrait voir le jour d'ici trois semaines. Elle présente plusieurs avantages par rapport au call center. Certains interlocuteurs minimisent en effet le nombre de personnes qu'ils ont côtoyées par crainte de sanction.

L’application de traçage, opérationnelle dans trois semaines, est présentée comme un outil de plus pour coordonner les Belges. Le système actuel montre chaque jour son efficacité mais des failles persistent. "Elle apporte un certain nombre d’avantages et principalement quand on va élargir les bulles, explique Axel Legay, responsable de la mise en place de l’application de traçage. Vous avez vu que pour les spectacles, on va aller au-delà de 400 personnes, vous vous rendez bien compte que s’il on prend le nom des personnes sans savoir vraiment si elles se fréquentent, on mettra trop de personnes en quarantaine. Grâce à l’application, nous pourrons affiner ces résultats".

Pour Axel Legay, la bulle de 5 imposée par le gouvernement complique le traçage et biaise les résultats. Les Belges doivent déclarer leurs cercles de proches même s’ils dépassent le quota imposé. "Les gens ont peur de dire la vérité, estime Axel Legay. Par exemple, s’ils ont vu 20 personnes, ils vont m’en donner 5. Il y en a 15 qu’ils ne me donneront pas. Si ces personnes tombent malades, on finira par le savoir, mais peut-être trop tard et elles auront déjà contaminé d’autres personnes".

Les experts constatent également une amélioration de la situation de l’épidémie et contrecarrent les chiffres donnés par les médecins. "On a moins de malades que lorsque l’on faisait mille tests, donc c’est un bonne nouvelle, considère Axel Legay. Et ici, avec la petite reprise de l’épidémie qu’il y a eu, on a très rapidement atteint un plateau". Plateau qui avait été atteint en une dizaine de semaine lors de la première vague.