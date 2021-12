L'application Itsme est en panne ce matin

Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé un dysfonctionnement sur l'application d'identification Isme. "Erreur inconnue s'affiche après une ou deux minutes d'attente", nous écrit Nicolas. Vérification faite, il semblerait en effet que l'application présente quelques problèmes. Sur l'application, un message d'information apparaît pour en informer les utilisateurs.

La porte-parole de Belgian Mobile ID, le consortium de banques et d'opérateurs télécoms qui a développé l'outil nous le confirme: "Il y a un souci technique qui entraîne quelques lenteurs. Nos équipes travaillent pour résoudre cela car on comprend que c'est important pour les usagers", nous détaille Sylvie Vandevelde. Concrètement, c'est l'identification via l'application qui est actuellement impossible pour certains utilisateurs. On ignore combien de temps prendra la résolution de ce problème technique.