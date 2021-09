L'argent de poche pour les enfants: A quel âge? Sous quelles conditions? Combien?

Dans sa chronique sur l'argent de poche que les parents donnent aux enfants, Bruno Wattenbergh évoque les conditions pour cet octroi, l'âge à partir duquel l'enfant peut gérer son argent, quel montant donner... Certains parents se posent encore souvent des questions sur l’argent de poche à attribuer aux enfants… ou pas ? Si vous êtes dans ce cas de figure, voici quelques pistes pour vous aiguiller.

L'argent de poche, une bonne chose ou pas pour l'enfant ?

Alors, soyons clairs, il n’y a pas d’obligation, il y a des familles qui ne confient pas de budget aux enfants, mais qui les financent en fonction de leurs besoins ou de leurs envies. Cet argent de poche n’est donc pas un besoin primaire.

Mais, selon moi, ce serait vraiment dommage de passer à côté de l’occasion d’utiliser l’argent de poche comme un moyen pédagogique d’apprendre à l’enfant à gérer son argent. Tout simplement parce que c’est ce qu’il va devoir faire toute sa vie. Et ce n’est pas un luxe car 80% des belges déclaraient il y n’a pas si longtemps ne pas maîtriser la gestion de leur argent. Et bien cela s’apprend et dès le plus jeune âge.

Justement à partir de quel âge ?

A partir de 7-8 ans, l’enfant commence à avoir conscience de ce qu’est l’argent. Il devient à l'aise avec les additions et soustractions. Il commence aussi à saisir les quantités et les proportions. Il est donc mûr pour comprendre la valeur de l'argent, par exemple, en comparant les objets qu’il désire. Vous pouvez donc lui donner quelque euros par semaine et surtout discuter avec lui de ce qu’il pourrait en faire.

A quel âge passer à des sommes fixes hebdomadaires ou mensuelles ?

A partir de 11 ans, il y a un âge charnière où l’on peut passer à des sommes fixes. A cet âge-là, près de 75% des enfants reçoivent de l’argent de poche. Et à l’adolescence, on peut passer à un budget concerté entre parents et enfants sur ce qui rentre dans les frais pris en charge par les parents et ce qui est donné comme argent de poche avec lequel l’adolescent fait ce qu’il veut ou presque.

Idéalement, combien faudrait-il donner à ses enfants ?

Il y a un principe simple : la somme doit correspondre aux besoins et envie liés à l’âge de l’enfant. Le bambin de 8 ans et l’adolescent ne doivent pas recevoir la même chose. Et puis, il y a bien sûr l’argent de poche pour les occasions, les anniversaires… et la perturbation par les grands-parents…

Que voulez-vous dire ?

Les grands-parents adorent faire plaisir à leurs petits-enfants. Une enquête récente démontre que 3 grands-parents sur 4 donnent de l’argent à leurs petits-enfants plusieurs fois par an, voire plus souvent. Et en général, ils donnent de plus fortes sommes, sans contrepartie, juste pour faire plaisir. Ce qui est potentiellement perturbant pour les accords passés entre enfants et parents.

Quand vous parlez d’accord, voulez-vous dire qu’il faut passer une sorte de contrats avec les enfants ?

Il faut en effet des conditions à cet argent de poche et pourquoi pas un contrat entre l’enfant et le parent ? Idéalement, le don ne doit pas être automatique ou inconditionnel. Il se mérite… car l’argent a une valeur et c’est ce que l’enfant doit apprendre.

Plutôt argent en espèce ou argent électronique ?

Jusqu’à l’adolescence, privilégiez plutôt l'aspect palpable de la monnaie. Cela fera prendre davantage conscience à l’enfant qu'il s'agit bien d'un don qui n'a rien d'automatique et qui est lié à un mérite. Et si vous voulez acheter une tirelire, prenez-la transparente ! Cela stimulera l’épargne de l’enfant.