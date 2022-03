L'armée belge cherche ses nouvelles recrues: "Nous avons besoin de jeunes pour travailler avec nos nouveaux outils"

L'armée recrute ! La Défense cherche à engager 2.500 militaires. La composante "air" sort ses plus beaux atouts pour séduire les jeunes et futures recrues , comme ce matin à Ans.

Pour recruter, il faut aussi séduire et quoi de plus impressionnant qu'un hélicoptère se posant sur le terrain même d'une école. "On va jusque maximum 250km/h et pour l'altitude on peut monter jusqu'à trois ou quatre kilomètres", précise un pilote.

Sélim, attaché dans l'avion, est électromécanicien et justement, c'est un des nombreux profils dont l'armée a grandement besoin pour faire fonctionner les toutes nouvelles génération technologique d'appareils qu'elle vient de commander.

"Les militaires, ça m'a toujours impressionné et ce, depuis tout petit. Ca m'a toujours intrigué, c'est un très beau métier, très courageux , il faut avoir de l'envie et du mental", précise le jeune électromécanicien.

"Etant donné que dans les années à venir, on va avoir plein de nouveaux avions, c'est-à-dire que toute la flotte va être renouvelée donc on aura besoin de jeunes pour travailler avec tous ces nouveaux moyens", explique Kurt Verwilligen, responsable communication de l'armée belge.

Et l'armée recrute aussi de jeunes filles, admiratives elles aussi du métier : "J'ai un énorme respect envers vous, je vous le dis, j'ai mon coeur qui palpite !" déclare une jeune fille à une militaire. Elles ne représentent qu'à peine 10% de l'effectif mais sont surtout présentes parmi les haut gradés.

La guerre en Ukraine suscite l'intérêt pour l'armée

Briefing dans les classes et silence dans les troupes : l'actualité de la guerre en Ukraine est abordée durant la rencontre. Etudes d'images satellites, explications balistiques : de quoi susciter certains vocations. "Je trouve ça intéressant, c'est une belle approche avec des explications claires", explique Sullivan, 16 ans.

300 militaires viennent de partir en Roumanie pour défendre les frontières de l'OTAN. Avec cette actualité, c'est la meilleure campagne de recrutement depuis des années. Le défi sera de retenir ces jeunes qui s'engagent, car jusqu'ici, un sur deux quitte l'armée après seulement une année.