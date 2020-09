L'armée recrute: plus de 2.300 militaires vont être engagés pour remplacer la génération des baby-boomers

La Défense ouvrira l'an prochain un nombre record de postes (2.300, soit environ 300 de plus que cette année), avec 1.250 recrutements prévus de soldats, 800 de sous-officiers et 250 d'officiers afin de compenser les milliers de départs à la retraite du personnel en fin de carrière prévus, a-t-elle annoncé jeudi.



La Défense recrutera également 150 civils et 420 réservistes, a-t-elle précisé dans un communiqué. Et pour faire face à ce nombre record de nouvelles recrues, deux périodes d'incorporation sont, pour la première fois, prévues pour les fonctions de cadre, tant pour les officiers que pour les sous-officiers. Ces périodes sont fixées en mars et août/septembre 2021.

La Défense recherche également du personnel féminin

L'armée recherche en particulier des techniciens et s'adresse ainsi à des jeunes qui n'ont pas de diplôme technique mais qui s'intéressent à la technique, qui peuvent poser leur candidature pour un poste technique vacant. La Défense recherche également du personnel féminin et rappelle que tous les postes qu'elle propose sont ouverts tant aux hommes qu'aux femmes.

Ce nombre record de recrutements est destiné à répondre au défi que rencontrent les forces armées en termes de personnel, avec plus de quelque 10.000 personnes à recruter au cours des cinq prochaines années pour remplacer la génération des baby-boomers" - les personnes nées entre 1946 et 1964 -, quand elle partira à la retraite.