À Limbourg, l'armée se retrousse les manches et vient en aide aux citoyens sinistrés: "Les gens sont contents de nous voir"

Les derniers orages ont épargné la province de Liège. De manière préventive, les habitants de la ville de Limbourg avaient été évacués hier. Aujourd'hui, les sinistrés ont pu continuer leur pénible travail de déblayement. Ils ont pu compter sur l'aide de l'armée. Une aide bien nécessaire.

L'armée est de sortie dans les rues de la ville de Limbourg, dans la province de Liège. Les soldats ont laissé tomber leurs armes et se sont retroussés les manches pour venir en aide aux sinistrés des inondations. "Dès qu'on leur demande quelque chose ils nous répondent 'on est là pour ça'", explique une riveraine qui ajoute même que "c'est indispensable".

Depuis mercredi, les militaires s'attèlent à déblayer les maisons, les routes et les villages. Leur aide ne se limite pas à une simple nettoyage des maisons et des environs, les déchets sont évacués par camion.

"Nous mettons les mêmes dispositifs en place en fonction des demandes qui sont faites par les communes au niveau du centre de crise provincial qui va lui-même répartir les tâches entre la défense, la protection civile ou la police" explique la ministre de la Défense Ludivine Dedonder qui ajoute que "la défense est ici en appui".

Les riverains sont tous ravis de voir cette aide bienvenue. "Que ce soit l'armée ou d'autres services ils sont tous les bienvenus, explique un passant. On est la population, on est en Belgique et on a besoin de nos citoyens, on a besoin de nos hommes et de tous nos référés", ajoute t-il.

"On a toujours l'image de l'armée comme quelque chose guerrier" dit un autre passant à vélo. "Ici ils montrent qu'ils peuvent faire quelque chose pour le pays sans être en guerre."

Une image qui fait bien partie du rôle des militaires, celui de l'aide à la nation. "Les militaires sont très contents de pouvoir aider ici" explique le capitaine Nicolas Nelen. "On est plus utiles ici qu'à la caserne. Les gens sont très contents de nous voir, nous sommes très contents d'être ici et on voit le résultat de notre travail, ça fait plaisir."

Les militaires continueront à aider la population à déblayer pendant plusieurs semaines.