L'automne s'installe: les bons gestes pour rallumer son chauffage

Vous avez peut-être rallumé le chauffage ou été tenté de le faire ces derniers jours avec cette météo plus automnale. Quelques bons gestes sont à appliquer au moment de remettre le chauffage en route. Ils devraient permettre un redémarrage sans souci.

"Vérifier la pression dans l'installation et faire un tour de tous les radiateurs pour les purger afin qu'ils soient à 100% efficaces et qu'il n'y ait pas de bruit d'air dans les radiateurs, explique Joachim Defort, chauffagiste. Il faut toujours commencer par celui qui est le plus bas et puis monter dans la maison. Ouvrir la vanne sur 5 et purger jusque quand vous avez un jet d'eau continu. D'abord le rez-de-chaussée et puis les étages et bien penser à aller remettre de la pression si vous avez purgé beaucoup d'air à la chaudière".

Ne pas attendre le dernier moment pour faire l'entretien

Chez les chauffagistes, c'est donc le rush en ce moment, et spécialement depuis ce week-end car tout le monde a rallumé son chauffage et les premiers problèmes sont apparus. Les spécialistes conseillent de davantage anticiper l'entretien de sa chaudière ou de sa cheminée.

"Le téléphone n'arrête pas de sonner. Avec le week-end qu'on a eu avec beaucoup de pluie et beaucoup de vent, les gens rallument, du coup on a pas mal de dépannages à faire, des remises en route et tout ça donc c'est un peu la galère. Je vais passer pas mal de temps ce soir à planifier des entretiens. On n'arrête jamais", explique Joachim Lefort, chauffagiste.

Même tendance chez José Van Portal, ramoneur : "Pour l'instant, c'est 8h-20h. Les gens attendant avant l'hiver alors que pour bien faire, on devrait plutôt faire l'entretien au printemps et en été, et prévoir les dépannages en hiver".