L’autorisation européenne accordée au vaccin Pfizer BioNTech n'est que "conditionnelle": pourquoi?

Les premiers vaccins contre le Covid-19 seront administrés lundi prochain dans 4 maisons de repos du pays. Ils recevront le vaccin de Pfizer BioNTech, qui a reçu l'autorisation des autorités européennes hier. Les premières doses seront fournies ce weekend en Belgique et partout dans l'union européenne. Pour Jean-Michel Dogné, expert belge en vaccin auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette autorisation "veut dire qu’au départ, la balance bénéfices/risques est positive".

Des données encore manquantes, notamment sur les effets secondaires rares

Mais cette autorisation reste conditionnelle. "Ça veut dire que des données supplémentaires doivent continuer à être fournies et vous savez que ce vaccin continue à être étudié en études cliniques pendant au moins 2 ans", a-t-il expliqué dans le RTLINFO 7H ce matin sur Bel RTL. Ces données encore à fournir concernent "la durée de protection et quelques données qui pourront être fournies sur la qualité du vaccin". "C’est un nouveau vaccin et la recherche des effets secondaires rares est un élément qui prend de très longs mois et parfois des années et donc c’est normal qu’on continue à être très sévères sur la surveillance de la sécurité du vaccin", en ne lui accordant donc qu'une autorisation conditionnelle, a renchérit Yvon Englert, le conseiller Covid-19 pour la Région wallonne qui était l'Invité de 7h50 sur Bel RTL.

Mais M. Dogné l’assure : malgré cela, le vaccin Pfizer BioNTech est fiable. Yvon Englert le confirme: "On est avec un vaccin qui a été très largement testé et donc contrairement à ce qui traine parfois comme information, il a plus de données de sécurité que d’habitude. 20.000 personnes dans les essais cliniques et maintenant plusieurs centaines de milliers déjà en Angleterre et aux Etats-Unis."

Il y aura une campagne de communication pour informer le grand public sur les vaccins

S'il devait adresser un message aux anti-vaccins ou simplement aux personnes inquiètes de la vitesse à laquelle ceux-ci ont été développés et mis sur le marché, Jean-Michel Dogné dirait ceci: "C’est normal d’être inquiet jusque maintenant puisque l’agence européenne n’avait pas fourni son feu vert et la commission européenne non plus. Maintenant en toute transparence, ils ont commencé à fournir des résultats qui sont disponibles d’ailleurs sur le site internet de l’agence européenne du médicament, qui seront transcris sur le site de l’agence belge des médicaments. Et cette analyse est rigoureuse et indépendante. Elle confirme une efficacité à 95%. Un vaccin sûr. Les données sont relativement complexes, puisque ce sont des données scientifiques de vaccins. Donc il y aura une campagne de communication relativement claire qui va être faite avec le professeur Yvon Englert (conseiller Covid-19 pour la Région wallonne, ndlr), avec certaines personnes de la task force dont je fais partie également donc on ne ménage pas nos efforts pour donner des webinaires et à ce sujet-là on est disponibles. J’en donne un mercredi soir, ouvert au public, pour toutes les questions. Ceux qui veulent me joindre, s’ils ont des compléments d’information, peuvent le faire."

La stratégie belge doit encore être affinée, le groupe d'experts s'est retrouvé hier soir et ce mardi, nos différents ministres de la santé se rencontrent à nouveau.