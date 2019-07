L'avez-vous vue? Une voiture autonome est actuellement TESTÉE dans les rues de Bruxelles (vidéo)

La voiture autonome débarque dans les rues de Bruxelles, et c'est une première en Europe! Il s'agit pour l'instant d'un test lancé par le constructeur Toyota. Pour des raisons de sécurité, deux personnes sont présentes dans le véhicule. Nos journalistes Emmanuel Dupond et Regjep Ahmetaj ont suivi pour RTLinfo les premiers essais.

Au milieu du trafic dans le quartier européen, elle ne passe pas inaperçu. Sur le toit, des capteurs, des caméras et un système de localisation haute précision. La voiture autonome fait ce vendredi 12 juillet 2019 ses premiers pas dans la capitale bruxelloise.

"Nous avons déjà fait des tests en circuit privé, et sur la voie publique tant au Japon qu'aux Etats Unis, mais maintenant nous avons commencé ces tests en Europe dans un milieu citadin qui est beaucoup plus complexe", a précisé Aurélie Gerth, porte-parole de Toyota, au micro de nos journalistes Emmanuel Dupond et Regjep Ahmetaj.

Chaque jour, durant les 13 prochains mois, le véhicule va donc circuler sur les principaux axes de Bruxelles. L'objectif est de tester en situation réelle grâce à son équipement de radar l'environnement qui l'entoure comme les comportements imprévisibles des piétons ou des cyclistes. Si les tests en circuit fermé se sont révélés concluants, pas question pour le constructeur de laisser la voiture sans occupants. Un chauffeur de sécurité et un opérateur chargé de contrôler les données informatiques sont à bord.

"Il y aura toujours un être humain présent dans la voiture qui gardera le contrôle même s'il n'est pas occupé à conduire, pour intervenir au cas où c'est nécessaire", a expliqué Aurélie Gerth, porte-parole de Toyota.

Réduire les accidents de la route, c'est le principal objectif de ce test qui fait partie d'un programme européen. Depuis l'accident mortel l'an dernier, lorsqu'une voiture autonome a renversé une cycliste aux Etats-Unis pendant un essai, les constructeurs automobiles ont freiné leur enthousiasme.

D'autres villes comme Munich, Paris ou encore Turin participent également à des tests en situation réelle.