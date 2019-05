L'E40 passe de 6 à 3 bandes ce matin à l'entrée de Bruxelles: comment ça roule?

C'est un grand bouleversement pour ceux qui arrivent en voiture depuis l'E40 vers Bruxelles, ce matin. L'E40 se voit amputée de plusieurs voies de circulation, à l'approche des tunnels. Ce weekend, le nouveau marquage et la signalisation étaient déjà en place à partir du pont des Communautés, le dernier avant les tunnels, des panneaux ont été installés, ils limitent la vitesse à 50 km/h, et deux bandes de circulation ont disparu: la bande de gauche pour les automobilistes qui vont vers Montgomery, et la bande de pour ceux qui vont le centre et le quartier Schuman. Elles ont toutes les deux été remplacées par un marquage zébré, tout neuf. En direction de Meiser, en revanche, la situation ne change pas.

Ce matin, peu avant 7 heures, notre reporter Claire Carrosone constate que ça roule assez bien pour le moment, malgré le rétrécissement.





Un boulevard urbain

Le but est de transformer la route, en boulevard urbain, avec moins de voitures et de la place pour les vélos. Mais le projet passe mal, notamment en Wallonie. Hier matin, le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, déclarait, sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche", que le projet n'a pas été discuté en dehors de la capitale. Comme Touring, le ministre craint de gros embouteillages en amont pour les personnes qui viennent du Ring et de Wallonie.