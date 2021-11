L'E411 fermée la nuit dernière à hauteur de Ciney pour une opération policière d'envergure

(Belga) Une opération policière de grande envergure a été menée dans la nuit de jeudi à vendredi par la police fédérale et les zones de police locale Haute-Meuse et Condroz-Famenne sur l'aire de Salazine (Ciney). L'opération visait les déplacements d'auteurs d'actes délictueux.

Dès jeudi soir, à partir de 23h00, la police fédérale et deux zones de police de l'arrondissement de Namur ont organisé une action majeure visant les déplacements d'auteurs dans le cadre de vols qualifiés dans les habitations, les car et home-jackings ainsi que le transport de stupéfiants ("Go Fast", par exemple). Dans le cadre de cette action, menée sur l'aire de Salazine, dans la commune de Ciney, l'autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg a momentanément été fermée à la circulation. "Les autoroutes constituent un axe de fuite facile", précise la police fédérale. "Cela fait des années que nous organisons des opérations de grande envergure en nous basant sur les données de nos analystes. Ce n'est pas simplement de la répression mais également de la sensibilisation à destination des citoyens. Saisir de la drogue, c'est empêcher sa consommation." L'opération a mobilisé divers services de la police fédérale, comme les Directions de Coordination et d'Appui (DCA), le Corps d'Intervention (CIK), le Centre d'Information et de Communication (CIC), la Police de la Route (WPR), la Direction de l'Appui canin (DACH), l'Appui aérien (DAFA) et le Département médical, mais aussi les zones de police locale Haute-Meuse (Dinant, Hastière, Yvoir, Anhée et Onhaye) et Condroz-Famenne (Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze). Le bilan de cette action de grande envergure sera connu dans les prochaines heures. (Belga)