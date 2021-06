L’eau en gourde ou en bouteille: quelle est la meilleure façon de la consommer?

Vous en buvez beaucoup vu les températures très chaudes de ces derniers jours : de l'eau. De l'eau, qui pour beaucoup d'entre vous, vient d'une bouteille en plastique. Le Belge est le 3e plus grand consommateur européen d'eau en bouteille. Mais les ventes de gourdes sont aussi en hausse.

Chaque minute, plus d'un million de bouteilles en plastiques sont vendues dans le monde. Le Belge est le 3e plus grand consommateur européen d'eau en bouteille.

Ceci-dit, les ventes de gourdes sont en hausse. Il est important de nettoyer régulièrement ces contenants (à la main, ou au lave-vaisselle si la gourde le permet).Les experts, médecins et vendeurs recommandent un nettoyage quotidien pour éviter la prolifération de bactéries. Néanmoins, pas d’inquiétude à avoir si vous avez bu dans une gourde plus nettoyée depuis quelques temps. Vous risquez au pire une gastro-entérite.

Concernant le choix de l'eau, il est clair que l'eau en bouteille (qui est souvent de source) est de meilleure qualité. L'eau du robinet contient plus de chlore, mais aussi des faibles résidus de polluants (par exemple des pesticides). Mais cela ne veut pas du tout dire que l'eau du robinet n'est pas potable. Les contrôles sont très stricts en Belgique. L'eau est donc sûre.

L’eau du robinet présente plusieurs autres avantages par rapport aux bouteilles en plastique : plus écologique, mais surtout moins chère. On estime qu'elle est entre 40 et 500 fois moins chère que l'eau en bouteille.

Si vous souhaitez améliorer la qualité de votre eau du robinet, il existe des solutions, avec des filtres à base de charbon actif.