L'éclairage public diminué de 30% dès ce soir sur toutes les nationales wallonnes

À partir de ce jeudi 15 décembre, l’éclairage sur toutes les nationales de Wallonie verra son intensité réduite à 30% de 22h à 5h, indique le SPW Infrasctructures dans un communiqué. Cette mesure, sollicitée par le Gouvernement wallon, permettra de poursuivre la contribution à la diminution de la consommation énergétique et à alléger la facture d'électricité des pouvoirs publics dans le contexte de la crise énergétique. Elle fera l’objet d’une évaluation après trois mois de mise en oeuvre.

Il s’agit de la période la plus creuse en termes de trafic. L’éclairage restera activé à 100% en début de soirée et en début de journée afin de couvrir les heures de pointe.

Seuls les équipements convertis en LED verront leur intensité diminuer, soit à ce jour 50.000 points lumineux au total (30.000 RS et 20.000 RNS) sur 72.000 (40.000 RS et 32.000 RNS). Les 22.000 autres points resteront activés à 100% dans l’attente de leur conversion au LED.

Quelles économies réalisées ?

Au total, les mesures portant sur les nationales de Wallonie permettront d’économiser plus de 4.000 MWh en base annuelle, ce qui correspond à plus de 620.000 euros (plus de 1.400 MWh/plus de 220.000 euros en RS et plus de 2.600 MWh/plus 400.000 euros en RNS). Ces économies s’additionnent à celles déjà effectives grâce à l’extinction de l’éclairage en berme centrale effective depuis le 21 septembre dernier.

Grâce à toutes ces initiatives, l’économie globale sur le parc wallon des autoroutes et nationales se chiffrera à près de €1 million par an.