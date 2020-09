L'école bruxelloise néerlandophone 'T Klavertje Vier suspend les cours sur place

(Belga) Deux membres du personnel de l'école primaire néerlandophone 't Klavertje Vier, située dans le quartier Nord de Bruxelles, ont été infectés par le coronavirus. D'autres enseignants ont présenté des symptômes de la maladie et ont été immédiatement renvoyés chez eux, a annoncé vendredi la Ville de Bruxelles. Celle-ci a décidé de mettre en quarantaine préventive tout le personnel et les élèves jusqu'au mercredi 16 septembre 2020. L'école sera entretemps nettoyée par une entreprise spécialisée.

Les deux membres du personnel de l'école sont un enseignant de maternelle et un éducateur auxiliaire. Il y a quelques jours, la contamination de deux élèves de cinquième année avait entraîné la mise en quarantaine de toute leur classe. La décision de mise en quarantaine préventive de tout le personnel et des élèves jusqu'à mercredi prochain a été prise à l'issue de la réunion d'une cellule de crise présidée par le bourgmestre Philippe Close. Selon l'échevine de l'enseignement néerlandophone Ans Persoons (change.brussels), la Ville souhaite rouvrir l'école le plus tôt possible, mais uniquement si les conditions sanitaires sont remplies. Par conséquent, tous les membres du personnel et les élèves seront testés (à l'exception des classes de maternelle dont les élèves ne doivent pas l'être). La situation sera évaluée en vue d'une réouverture progressive, à l'issue de ceux-ci. Par ailleurs, l'école passera à l'enseignement à distance à partir de lundi. Plusieurs ordinateurs portables ont été récupérés à la fin de l'année scolaire précédente. Ceux-ci seront redistribués pour permettre à tous les élèves de disposer du matériel informatique pour pouvoir suivre un enseignement à distance. (Belga)