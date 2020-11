L'école reprend lundi, le casse-tête des enseignants pour organiser des cours pour des classes divisées

Ce jeudi 12 novembre, les enfants n'ont toujours pas cours aujourd'hui ni demain, alors que le congé d'automne a débuté le 30 octobre. Les élèves devront retourner à l'école lundi. Les enseignants, eux, sont déjà au travail pour assurer des garderies destinés aux élèves dont les parents n'ont pas d'autre choix et surtout pour préparer la rentrée.

En maternelle, primaire, première et deuxième secondaires, tous les enfants retrouveront le chemin des classes à plein temps mais les mesures sanitaires sont renforcées. Dès la troisième secondaire, ce sera du présentiel au maximum à 50 %, le reste du temps se fera à distance. Un véritable casse tête pour les directeurs et les professeurs.

"Dans notre école par exemple, on va travailler par degré par demi semaine. C'est-à-dire que les élèves de troisième et de quatrième année vont rentrer en présentiel lundi, mardi et mercredi tandis que le troisième degré restera à domicile et travaillera à distance. On inversera les choses pour la fin de la semaine et ainsi de suite", explique Alain Koeune, directeur du collège Notre-Dame à Dinant et président de la fédération des associations de directeurs de l'enseignement secondaire catholique.

"On va devoir travailler avec des élèves qui, pour certains degrés, sont complètement là et d'autres qui ne sont pas là. Donc c'est un enseignement qui effectivement va être compliqué mais on pouvait imaginer qu'il allait arriver", remarque-t-il.

