L'édito de Christophe Giltay: ll neige sur Liège (et ailleurs aussi)

Il neige, c’est le titre à la une dans toute la Belgique… La neige qui a l’air de nous surprendre et à laquelle on accorde un caractère exceptionnel alors que finalement nous sommes en Belgique en hiver… Et qu’en Belgique en général, l’hiver, il neige!

C’est tous les ans pareil, trois flocons et c’est la panique ! Or, je le rappelle nous sommes un pays d’Europe du Nord, pas la Scandinavie, certes, mais du Nord. A Marseille d’accord, quand il neige un peu sérieusement -soit tous les dix ans- on garde les enfants à la maison, et on arrête les transports publics. Mais chez nous ?

Un monde sans imprévus ?

Oui, chez nous c'est bizarre… Peut-être parce que les impératifs du monde moderne, nous obligent à faire comme si le climat n'existait plus. On accepte beaucoup moins qu'autrefois l'absentéisme au travail ou à l'école. La société doit être performante neige ou pas, et si les trains ne passent pas parce que les rails sont gelés, ce n'est pas la faute du froid mais de la SNCB ! On marche un peu sur la tête...