L'effectif du call center d'Europ Assistance renforcé: ce week-end s'annonce "moche" sur les pistes et sur les routes

Pendant ce congé scolaire de Noël, les conditions météorologiques ont été idéales en montagne avec l'apparition de la neige. Cela implique qu'il y a eu davantage d'accidents de ski. L'une des principales compagnies d'assurance a même enregistré pendant ces vacances une hausse de 35 à 40% de ces interventions, par rapport à l'an dernier. Il a aussi fallu aider de nombreux touristes qui avaient choisi de passer cette fin d'année, loin de chez eux, au soleil.

Le centre d'appel d'Europ Assistance a renforcé ses effectifs ce week-end. Les appels sont nombreux. Il faut dire que la fin des vacances rime souvent avec accident sur les pistes de ski.

Xavier Van Caneghem, porte-parole d'Europ Assistance, nous explique pourquoi ce week-end va être très chargé dans leur call-center: "Les gens qui sont en fin de vacances se disent souvent, on va y aller à fond. Ce sont des moments plus compliqués pour le corps, donc on prend plus de risques. On se lance plus sur les pistes et cela génère plus souvent de dossiers médicaux chez nous".

Pendant ces vacances de Noël, Europ Assistance a traité plus de 120 dossiers dans les Alpes, soit une augmentation de près de 40% par rapport à l'an dernier, les skieurs étaient plus nombreux et les bonnes conditions d'enneigement ont donné trop de confiance à certains. Résultat: des blessures aux genoux, épaules, mains, jambes et poignets...

"Ici, il y en a eu plus que l'année dernière. On constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont accompagné les parents et donc ces lésions concernaient beaucoup des enfants de 4 à 10 ans et des ados qui font du snowboard et tombent sur les mains et les poignets", détaille le porte-parole.

Les dossiers médicaux sont aussi en augmentation pour les destinations au soleil: 500 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 11% par rapport à l'an dernier.

Il y a eu par contre moins d'intervention de dépannage sur les routes pendant les vacances, mais Europ Assistance reste vigilant durant les heures à venir.

"Les automobilistes qui reviennent d'Autriche doit être très prudents. Il neige depuis 2 jours et il y a beaucoup de problèmes sur les routes", explique l'assureur.

Europ Assistance s'attend à avoir beaucoup d'appels pendant ce dernier week-end.