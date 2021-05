L'efficacité des vaccins Covid ne fait pas de doute: "Ce n'est pas un argument, pas une hypothèse, ce sont des FAITS"

"Nous avons franchi le cap des 6 millions de doses administrées. La campagne bat son plein. Nous saisissons l'occasion pour rappeler qu'il faut 2 à 3 semaines après la 2e dose pour atteindre une protection optimale. Marquez d'une croix la date de votre 2e injection et, en attendant, restez prudent. Par ce geste, vous protégez votre santé et celle des autres. Chaque vaccin est une pierre à l'immunité collective de la population", a déclaré Sabine Stordeur, la voix francophone du programme belge de vaccination, lors de la conférence de presse du centre de crise du coronavirus. Elle s'est réjouie de la réussite de la campagne de vaccination auprès des plus âgés. "Nos aînés décrochent la plus grande distinction", a-t-elle commenté, donnant les détails du pourcentage de personnes vaccinées dans les tranches d'âge les plus élevées: 91% chez les +85 ans, 93% chez les 75-84 ans et 90% parmi les 65-74 ans.

Si la campagne est un succès, ses effets le sont tout autant.

"Les effets sont très concrets notamment en matière d'hospitalisation. Ainsi, la campagne de vaccination a contribué à faire chuter le nombre d'hospitalisations chez les seniors. Si bien que, pour la 1e fois depuis le début de l'épidémie, ce sont les 40-59 qui occupent désormais le plus de lits d'hôpitaux pour cause de Covid-19. Parallèlement, le nombre d'hospitalisation des 20-39 ans tend à rejoindre et à dépasser celle des +80 ans. Cela démontre non seulement l'efficacité du vaccin contre les formes sévères de la maladie mais aussi l'utilité de se faire vacciner quel que soit votre âge. Ce n'est pas un argument, pas une hypothèse, ce sont des FAITS", a asséné Sabine Stordeur, dans un message implicite sans doute envoyé aux sceptiques.

"Plus vite nous serons nombreux à être protégés, plus vite nous pourrons nous retrouver sans règle ni restriction", a rappelé et conclu la responsable du programme.

Vers 46% des adultes européens au moins partiellement vaccinés en fin de semaine

Quelque 170 millions de citoyens européens, soit 46% des adultes de l'UE, devraient avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 d'ici la fin de semaine (30 mai), a affirmé mardi au sommet européen la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La vaccination progresse, vers l'objectif européen de 70% au moins des adultes vaccinés courant juillet.