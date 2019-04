L'émouvant témoignage de Ginette, qui s'occupe seule de son mari atteint d'Alzheimer: "Avant, on discutait de tout, mais c'est terminé"

Le drame survenu à Ham-sur-Heure, au cours duquel un homme de 73 ans a tué son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer, met en lumière la difficulté des familles confrontées à ce type de maladies. Nos reporters Julien Crête et Xavier Preyat ont tenté de savoir comment les proches des personnes atteintes sont accompagnées chez nous.

Nos reporters ont rencontré Ginette, l'épouse d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Les petits mots placés partout dans la maison sont devenus indispensables pour son mari. Ces notes lui permettent parfois de ne plus devoir répéter des dizaines de fois les mêmes instructions. Depuis cinq ans et l’apparition de la maladie de son époux, jacques, elle lui consacre tout son temps. "Je travaille quand il est au lit, témoigne Ginette. Il y a des choses que je ne peux pas faire durant la journée, quand il est là. Parce qu'il demande de l'attention: on chante ensemble, on lit ensemble,…".





Ginette et Jacques "partageaient énormément et discutaient beaucoup"

Derrière le manque de temps pour soi, se cache aussi une fatigue importante physique et morale. Si Ginette tente de voir les choses positivement, elle regrette sa vie d’avant. "Le plus difficile, c'est de se rendre compte que plus rien ne sera jamais comme avant, considère-t-elle. C'est fini. Le plus difficile aussi , c'est qu'on ne peut plus discuter. On parlait énormément, on partageait énormément. On discutait de tout. Mais maintenant, c'est fini".





Des aides existent

Ginette, comme d'autres proches de patients atteints d'Alzheimer, peuvent trouver de l'aide au sein d'institutions spécialisée. Il y a notamment des maisons de repos où certaines familles viennent se reconstruire. Là-bas, des patients atteints d'Alzheimer sont pris en charge pour une journée ou à temps plein. De quoi faire face à une réalité difficile à nommer. "C'est usant et il y a la charge de travail car le patient ne va plus rien faire au niveau du ménage, il va devenir un poids", explique la responsable d'une telle maison de repos.





"Nos patients sont plus épanouis lorsqu'ils sont pris en charge"

Et dans cette maison de repos, on invite les proches et les familles à se tourner vers les services d’accueil qui offrent un encadrement complet. "Je tiens à dire que j'ai des patients qui sont entrés en institution et que je trouve beaucoup plus épanouis, insiste la responsable. Ici, il y a une équipe 24h/24 et ils ne sont pas face à un époux ou une épouse qui est toujours sur leur dos".

Ginette a décidé de continuer à s’occuper de Jacques pour lui offrir la vie la plus agréable possible malgré la maladie. Mais tous les proches de patients ne sont pas en mesure de le faire.

La Belgique a répertorié 200.000 malades atteints d'Alzheimer. Pour toute information sur la maladie, vous pouvez consulter le site de l'association Alzheimer Belgique.