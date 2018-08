L’enseignement en communauté française est-il de bonne qualité? Donnez votre avis et vos idées pour l'améliorer

Dans quelques jours, les enfants et adolescents belges retourneront à l'école. A cette occasion, RTLinfo reçoit chaque jour des invités issus du monde de l'enseignement pour qu'ils donnent leur avis sur le secteur.



Mais l'enseignement est l'affaire de tous, et nous souhaitons donc vous donner la parole. D'abord à travers une consultation. Vous pouvez répondre au sondage ci-dessous pour donner votre avis: l'enseignement en communauté française est-il de bonne qualité?



Vous avez des idées ou des conseils pour améliorer l'enseignement francophone en Belgique? N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques via le bouton orange Alertez-nous (en haut de la page), ou par email à l'adresse temoinsrtlinfo@rtl.be.