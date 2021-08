L'entraînement SPECTACULAIRE des chiens policiers dévoilé à la Côte belge

La police et sa brigade canine s'entraînent aussi à la Côte Belge. Les chiens policiers ont fait une démonstration de leurs compétences: détection de drogue, protection civile, et même antiterrorisme.



Leur entraînement sur les plages belges commence dans les conditions réelles. La démonstration a lieu sous les yeux du public. Un Berger Malinois descend d’un hélicoptère avec l’unité spéciale de la police. Sa mission: attraper l’individu considéré comme dangereux. Lors des formations, Dieter Lelievre, entraîneur, n’hésite pas à provoquer le chien. "On ne devrait pas appeler ça frapper, mais c’est une manière de l’exciter pour qu’il vienne vers nous. En situation réelle, le bandit ne va pas rester fixe. Il va aussi le frapper, lui crier dessus. Le chien doit pouvoir être habitué à ça", précise l’entraîneur.

Dans toutes les situations, le chien et son maître doivent se faire confiance. "C’est vraiment une plus-value pour le chien et notre relation avec lui qu’il ait entièrement confiance. Le chien doit nous faire une confiance aveugle, c’est un plus lors de l’entraînement", précise Bo Schampaert, membre de la police fédérale - maîtresse de Reeva.



En Belgique, 500 chiens travaillent avec des services de secours. Ce vendredi, 300 d’entre eux se réunissent pour la première fois. Certains sont spécialisés dans la recherche de personnes, dans la détection de drogues ou encore d’engins explosifs.



En moyenne, un chien de patrouille part à la pension après 7 ou 8 ans.