L'essence coûtera moins cher à partir de demain

L'essence coûtera un peu moins cher à partir de mercredi, indique mardi le SPF Economie. Le prix du mazout de chauffage sera lui un peu plus élevé qu'aujourd'hui.



Le prix maximal du litre d'essence 95 (E10) baissera de 2,2 centimes, à 1,629 euro. Celui de l'essence 98 connaîtra une diminution de 1,5 centime, à 1,725 euro. Le mazout de chauffage sera en revanche un peu plus cher. Pour les commandes de plus de 2.000 litres, le prix maximum au litre atteindra 0,699 euro, soit une hausse de 0,31 centime.