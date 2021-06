L'essence vous coûtera plus chère dès demain

Faire le plein d'essence sera plus cher à partir de mercredi, indique mardi le SPF Economie. Les prix sont à leur plus haut niveau depuis plus de deux ans. Le prix maximum pour l'essence 95 (E10) augmente de 1,6 centime à 1,5570 euro le litre. Celui de l'essence 98 (E5) progresse également de 2,3 centimes à 1,6330 euro le litre. Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leurs compositions sur les marchés internationaux.