L'établissement de ce restaurateur affiche complet pour le dernier jour d'ouverture: "C'est une très maigre consolation"

Un dernier verre, une dernière sortie au restaurant. De nombreux Belges veulent en profiter ou tout simplement manifester leur soutien envers l'Horeca avant la fermeture prévue ce lundi pour un mois.

Les derniers services ce dimanche sont assez tendus car les clients affluent. Certains restaurants affichent complet. Le propriétaire d'un restaurant bruxellois confie que le week-end est "très chargé".

"Quand la fermeture de l'Horeca est tombée, ça a été un coup de massue, on ne s'y attendait pas du tout", confie Frédéric Niels, un restaurateur. "Par rapport au mois de mars où on avait eu que 24h, ici on nous laisse 48h pour fermer. Toutes nos sources, nos fonds étaient prêts. Cela nous permet d'avoir un peu plus de temps pour limiter les pertes. C'est une très maigre consolation. C'est le pire scénario qui se présente. On a fermé les premiers, on a rouvert les derniers et là, à nouveau, on doit fermer. C'est un drame pour le secteur, le personnel et nos fournisseurs."

"Quelles sont les perspectives? Au mois de mars, on a fermé 12 semaines, ce qui est énorme. Maintenant, honnêtement, on ne sait plus trop quoi croire. On va fermer et attendre les informations. On va essayer de se battre, faire des livraisons, du take-away... On va essayer de trouver du boulot comme on peut", a conclu Frédéric Niels.