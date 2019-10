L'État belge doit rapatrier une mère belge et ses enfants de Syrie

L'État belge doit tout mettre en oeuvre pour rapatrier une combattante belge en Syrie et ses deux enfants, ont ordonné mercredi les magistrats de première instance de Bruxelles en référé. L'information, divulguée mercredi soir par la RTBF, a été confirmée par l'avocat de la mère, Me Nicolas Cohen.



La femme de 23 ans et ses deux enfants se trouvent depuis février 2018 dans le camp kurde de Al-Roj et désire rentrer en Belgique. L'État dispose de 75 jours pour les rapatrier.