L'été en voiture: 3 conseils pour bien utiliser sa climatisation

Lorsque vous prenez votre voiture en été, vous avez peut-être le réflexe d'activer la climatisation. Certains, au contraire, préfèrent ne pas l'activer de peur de tomber malade. Voici trois conseils simples pour mieux utiliser l'air climatisé de votre véhicule.

Sur les routes, la chaleur est la première étape des vacances. Par 40 degrés, la seule arme efficace est une climatisation bien dosée. Mais c’est rarement le cas, et bien souvent, elle nous laisse froids. Interrogé sur une aire de repos, plusieurs conducteurs nous disent faire attention à ne pas la mettre trop fort… voire parfois hésiter au moment de l'activer, de peur de tomber malade ou d'être dérangé.





Conseil n°1: éviter le choc thermique



Les problèmes commencent toujours par une climatisation trop puissante. L’air froid et sec entraine une gorge qui gratte et des muqueuses plus fragiles. Au final, c’est un rhume qui pointe le bout de son nez.



"La bonne température intérieure, c'est d'éviter de mettre vraiment au minimum, pour éviter d'avoir un écart thermique entre l'intérieur et l'extérieur. L'idéal est de mettre entre 20 et 22 degrés. Vous allez quand même avoir de la fraîcheur", explique Frédéric Tulkens, responsable d'atelier à l'Auto 5 de Flémalle.



Pour éviter un choc thermique, ne descendez jamais la température au-delà de 5 à 10 degrés par rapport à l’extérieur. S’il fait par exemple 40 degrés dehors, restez à 30 degrés maximum à l’intérieur.



Un conseil qui n'est pas toujours simple à faire passer comme dans une voiture avec plusieurs passagers.





Conseil n°2: une étape à ne pas oublier avant d'activer la clim



Autre astuce: ne démarrez pas la climatisation trop vite. Elle utilise beaucoup de puissance pour se mettre en route et vous allez consommer beaucoup plus. "Le premier conseil, c'est d'ouvrir les vitres, de rouler un peu avec le véhicule sans mettre la clim, et puis après quelques minutes, là vous mettez la clim sur 20 ou 22 degrés par exemple", confie Frédéric Tulkens.





Conseil n°3: bien orienter l'air



Dernier conseil: diffuser le flux d'air en direction du conducteur est une mauvaise habitude. En l'orientant vers le plafond, le froid se diffuse mieux et tous les passagers peuvent en profiter.