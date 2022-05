L'Europe envisage de se passer du pétrole russe: est-ce faisable pour la Belgique ? Faut-il craindre une pénurie?

Suite à la guerre en Ukraine et à l'augmentation des prix, l'Europe envisage de se passer complètement, du pétrole russe. Mais est-ce vraiment faisable ? Quelle part de ce pétrole consomme-t-on en Belgique ? Et pourrait-on s'en passer ?

Plusieurs pays fournissent la Belgique en pétrole. En 2021, 29% provenait de la Russie, 17% de la Norvège, 13% du Kazakhstan, 10% du Royaume-Uni et 8% venait de l'Arabie Saoudite. L'an dernier, la Russie était donc notre source de pétrole la plus importante.

Comment va-t-on donc pouvoir se passer du pétrole russe ? Faut-il craindre une pénurie ?

"Notre pays est mieux placé que d'autres pour diversifier ses importations de pétrole russe grâce à une flexibilité logistique. Cela veut dire que l'on peut plus facilement affréter des bateaux venant d'autres régions du monde pour transporter le pétrole vers notre pays", éclaire Jean-Benoît Schrans, porte-parole d'Energia. En effet, tout notre pétrole arrive à Rotterdam et à Anvers via la mer. Un oléoduc joint les deux terminaux.

Une deuxième interrogation se pose: quel délai est nécessaire pour signer de nouveaux contrats et se passer du pétrole russe à 100% ? "L'embargo éventuel va prendre plusieurs mois donc ça permet aussi aux entreprises d'ajuster leurs plans de production mais aussi le plan de logistique pour trouver d'autres sources d'approvisionnement", estime le porte-parole d'Energia.

Enfin, si l'ensemble des pays européens décide de se passer du pétrole russe, faut-il craindre une nouvelle hausse des prix à la pompe ou celui du mazout de chauffage ? "Il va y avoir une certaine tension sur les marchés internationaux qui va engendrer une augmentation des prix à la pompe et pour le gasoil de chauffage. On ne sait pas pour quelle durée, ni de quelle ampleur", précise Olivier Neiyrinc.

Il ne sert cependant à rien de se jeter sur les stations essence avec des jerricans ou de remplir votre cuve à mazout dès que possible. Les prix pourront encore jouer au yo-yo durant les mois qui viennent.