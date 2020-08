L'European Open d'Anvers fixé au 19 octobre, le Masters de jeunes de Milan annulé

(Belga) La finale de la Next Gen à Milan, le Masters des jeunes de tennis, n'aura pas lieu en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. L'ATP Tour a fait connaître cette décision en présentant son calendrier remodelé jusqu'à la fin de l'année. L'European Open (ATP 250) se jouera à Anvers à partir du 19 octobre, une semaine après le tournoi de Saint-Pétersbourg et en même temps que celui de Moscou.

Dans le calendrier "provisoire", les événements sont "susceptibles de changer et des évaluations continues seront effectuées en fonction des mesures adoptées par les gouvernements en matière de santé et de sécurité, de voyages internationaux" a tenu à précisé l'organisateur du circuit de tennis professionnel masculin. "Tous les événements seront organisés selon des directives strictes en matière de santé et sécurité, distanciation sociale, réduction ou absence de spectateurs sur place". L'ATP Masters 1000 de Rome a été avancé d'une semaine et débutera le 14 septembre, à la place de celui de Madrid annulé. Il sera suivi du tournoi de Hambourg avant les Internationaux de France à Roland-Garros qui dont l'ouverture est fixée à Paris du 27 septembre au 11 octobre. Le Masters de Londres se déroulera à partir du 15 novembre deux semaines après le Masters 1000 de Paris. Au total douze tournois précéderont les ATP Finals dans la capitale britannique. "Le tennis commence à retrouver son chemin et, bien que nous devions d'abord et avant tout à veiller à la santé et à la sécurité de toutes les personnes concernées, nous espérons que nous serons en mesure de conserver ces possibilités de jeu et produire une bonne fin de saison", a déclaré Andrea Gaudenzi, le CEO de l'ATP. "Je tiens à féliciter les tournois pour leur l'engagement, la flexibilité et l'ingéniosité pour trouver des solutions fonctionnent dans ces circonstances difficiles". L'ATP Tour reprend le 22 août avec le Masters 1000 de Cincinnati qui se jouera à Flushing Meadows juste avant le début de l'US Open, le 31 août sur le même site newyorkais. . (Belga)