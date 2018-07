L'herbe jaunie de votre jardin est-elle déjà morte ? Pas vraiment, mais...

Votre pelouse n'est plus verte mais jaune à cause de la chaleur et de la sécheresse ? Elle n'est pas morte pour autant…

Elle pourra avoir une deuxième vie, comme nous le confirme un architecte paysagiste.

"Il y a un dessèchement dû au soleil, avec les fortes chaleurs. Depuis des semaines, tout le sol se dessèche. Le gazon perd son humidité. Il y a toute une période durant laquelle le gazon reste en vie mais se met en défense. Il perd son eau. Et en général, quand l'humidité revient et que la pluie revient, le gazon peut repartir", a expliqué Damien Valon.

"Il vaut mieux attendre les pluies, car sinon il faut consommer de grosses quantités d'eau pour avoir un résultat. Laissez faire la nature !"

Sachez également qu'il y a des conseils à suivre pour s'assurer que le gazon reprenne après une période de sécheresse. "Il faut tondre le plus haut possible, et jamais trop court".