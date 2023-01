L'hiver est bien arrivé chez nous: que boire et manger pour se réchauffer au mieux?

Avec ce temps froid, il est parfois difficile de s'adapter aux températures qui frisent avec le négatif. L'une des clés réside dans la nourriture : en effet, en adaptant notre alimentation, certains repas sont plus susceptibles que d'autres de nous réchauffer.

Alors qu'en général, les gens ne changent pas forcément leurs habitudes alimentaires en fonction des saisons, ce serait pourtant quelque chose d'important. "Manger selon le rythme de la saison, c'est primordial", souligne Hélène Mambourg, diététicienne au centre Kinetic de Chaumont-Gistoux.

"Au petit-déjeuner, il ne faut pas hésiter à privilégier un porridge d'avoine, qui va vous réchauffer", explique Hélène Mambourg. "Ensuite, à midi, une soupe, par exemple et au goûter, pourquoi pas une compote avec un peu de cannelle, et le soir, un petit plat mijoté, avec plein de vitamines C, qui vont renforcer l'immunité".

Autre conseil, privilégier les légumes de saison. "Les légumes de saison se sont adaptés à notre corps. Par exemple, les courges, en hiver, sont plus caloriques", note-t-elle. Les écoles l'ont bien compris, il faut donc adapter les menus en fonction du temps. "On va adapter ce que l'on propose avec le froid. Par exemple, plus de choucroutes, plus de carottes, tandis qu'en été, il y aura des tomates, par exemple", explique Céline Ernst, responsable commercial chez TCO Service, qui fournit chaque jour 20.000 repas dans les écoles.

Enfin, éviter l'alcool : il réchauffe de manière temporaire avant de provoquer de la déshydratation.