Des représentants de l'horeca bruxellois et wallons vont manifester vendredi de 15h00 à 17h00 dans une trentaine d'endroits différents du sud du pays et dans la capitale pour faire entendre la voix des quelque 750 brasseries et cafés signataires des collectifs "Resto Bar Bruxelles" et "Wallonie Horeca".



Par petits groupes - mesures sanitaires obligent -, ils se rassembleront notamment à Bruxelles, à Mons, à Namur, à Liège ou encore à Assesse, à Forest, à La Hulpe et à Bütgenbach, et ce devant des lieux symboliques comme les administrations communales ou les grands-places. Le thème reste le même que lors de la précédente manifestation qui s'était déroulée au Mont des Arts à Bruxelles le 15 janvier dernier: "Commerces à remettre".

Les acteurs du secteur ont une dizaine de revendications à faire entendre vendredi, notamment l'ouverture urgente de l'horeca, et au plus tard le 1er avril, un accord avec la fédération bancaire pour la prolongation à 18 mois des moratoires sur les crédits en cours, des aides supplémentaires à la relance, la création d'un fonds des calamités Covid avec effet rétroactif à 2020 ou encore l'égalité des aides régionales.

Fermés depuis octobre

Les indemnisations financières s'élèvent en effet à 7.000 à Bruxelles, à 12.000 euros en Wallonie et à près de 20.000 euros en Flandre pour un restaurant moyen, dénoncent-ils.

"Bientôt un an que les établissements vivent au rythme des coups d'annonce et des fermetures. On ferme, on rouvre, on n'a déjà plus un rond de côté mais on investit dans des plexiglass, des distributeurs de gel, des menus digitalisés. On condamne des tables. On refond tout le système de circulation des serveurs et des clients. Puis on referme. S'il n'est pas tout à fait trop tard, il est déjà bien plus que temps", soulignent les deux collectifs de concert.

Les acteurs horeca qui ont dû observer une première fermeture de mars à mai l'an dernier, sont à nouveau fermés depuis octobre, sans perspective concrète de réouverture.