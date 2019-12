L'industrie alimentaire belge emploie 266.000 personnes: le Brexit fait craindre le secteur plus que jamais

52 milliards d’euros. C'est le chiffre d'affaires global de l’industrie alimentaire belge, l'an dernier. Un résultat en légère baisse. Le secteur reste pourtant le premier employeur industriel en Belgique. Les 266.000 travailleurs devront faire face à 3 enjeux majeurs ces prochaines années: le Brexit, l’environnement et la santé.

La plus grosse crainte de l’industrie alimentaire belge, c’est un Brexit sans accord. Un Brexit dur. Il aurait de graves conséquences car le Royaume-Uni, c’est le 4e pays vers lequel la Belgique exporte le plus de nourriture: soit 10% de nos exportations. Jan Vander Stichele, président de la Fevia (Fédération de l'industrie alimentaire belge), fait savoir: "Si le Brexit apporte des taxations d'importations, on parlerait de 44 millions d'euros supplémentaires que les entreprises alimentaires belges vont devoirs accuser."

Quelques grands secteurs pourraient être impactés de façon très dure. Guy Paternoster, président wallon de la Fevia, détaille: "Le secteur de préparation de légumes surgelés, le secteur laitier, le secteur des biscuits, du sucre, etc." 3000 emplois pourraient être perdus en cas de Brexit dur. Du coup, la Belgique se tourne, de plus en plus, vers des marchés lointains: le Mexique, la Chine, ou encore la Corée du Sud.

Deuxième enjeux, l’écologie. Avec des efforts sur la consommation d’eau qui a déjà diminué de 39% en 10 ans. Sur les transports, avec des camions moins polluants, mais surtout sur les emballages en plastique. L’industrie alimentaire veut recycler 65% d’entre eux d’ici 4 ans, mais aussi les réduire. Jan Vander Stichele, président de la Fevia, explique: "Si on a besoin d'un emballage, c’est en premier pour protéger le produit et afficher ce qu'il y a dans le produit. Si c'est de l'emballage supplémentaire qui n'a pas de sens, il faut l'éviter c'est clair."

Dernier enjeux, la santé. L’industrie alimentaire a signé des engagements avec les autorités publiques il y a 3 ans. Guy Paternoster, président wallon de la Fevi, ajoute: "On vient aujourd'hui avec des résultats significatifs en termes de consommation de sel et de sucre. L'engagement que la Fevia a pris pour offrir des produits diversifiés, des portions plus petites, avec des teneurs allégées en sel, en graisse en sucre, selon les produits, ça fonctionne." En 5 ans, les calories achetées en magasin ont diminué de 5%.