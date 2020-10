(c) Capture d'écran RTBF

L'opération de solidarité CAP48, qui s'est terminée dimanche par une soirée diffusée en direct sur la RTBF, a permis de récolter plus de 6,7 millions d'euros, une somme record au bénéfice de personnes moins valides et de jeunes en difficultés. L'année dernière, l'opération avait récolté 6,4 millions d'euros de dons. Une manne financière qui a servi à financer ou cofinancer 156 projets dans les secteurs du handicap et de l'aide à la jeunesse. (Belga)