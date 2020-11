L'Opération Thermos reprend les distributions de vivres à Bruxelles ce dimanche soir

(Belga) La première distribution de nourriture de cet automne-hiver, de l'asbl Opération Thermos à Bruxelles, aura lieu ce dimanche soir à 20h00 à la station de métro Botanique. En raison des mesures strictes de distance sociale, décidées par le gouvernement fédéral pour tenter de ralentir la pandémie de coronavirus, les sans-abri ne pourront pas manger sur place et devront se disperser après avoir reçu un colis de vivres.

"Servir des repas chauds sur place n'est désormais plus possible, mais on va essayer de mettre quand même des plats chauds dans les sacs de vivres, au minimum une soupe", a expliqué dimanche soir, juste avant le lancement de l'opération, Céline Vivier, la nouvelle présidente de l'asbl Opération Thermos. "On a dû changer tout à fait la disposition dans la station Botanique pour assurer des distances de sécurité. La file devra aller relativement vite, les personnes rentrent d'un côté et sortent de l'autre pour éviter les croisements, et elles ne peuvent pas faire de rassemblements", a-t-elle détaillé. "On va également leur fournir des masques, que nous reprendrons pour les laver afin de pouvoir leur donner chaque soir un masque propre", a précisé Céline Vivier. L'asbl a besoin de nourriture, de masques, de gel hydroalcoolique, mais aussi de bras pour gérer au mieux cette nouvelle logistique. (Belga)