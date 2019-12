L'orchidée est un best-seller durant les fêtes: quelques astuces d'un spécialiste pour rendre cette plante "immortelle"

L'orchidée est l'une des fleurs les plus vendues en cette période de fêtes. Si elle est bien entretenue, cette fleur peut tenir très longtemps, ce qui en fait un cadeau idéal. Nous sommes allés à la rencontre de l'un des seuls producteurs belges. Très sollicité en ce moment, il nous donne quelques astuces pour garder longtemps sa plante.

Nous avons rencontré Frank à Merelbeke. Cela fait 42 ans qu'il cultive des orchidées. Il produit 2.500 variétés de Phalaenopsis. Chaque année, Frank cultive près de 300.000 orchidées. Un chiffre en constante augmentation. Et rien qu'au mois de décembre, il en vend plus de 50.000.

Comment rendre votre orchidée immortelle?

S’il faut compter près de 3 ans pour qu’elles atteignent une bonne taille, ces plantes peuvent être immortelles si elles sont bien entretenues.Frank nous dévoile quelques-uns de ses conseils de spécialiste. "Il faut bien sûr lui donner de l'eau et de l'engrais. Tous les mois un peu d'engrais et toutes les semaines un peu d'eau. Il faut les rempoter tous les 3 ans. Et la plante, quand elle fleurit elle va fleurir complètement et va faner par en-dessous. Dès qu'elle commence à faner, il faut couper la tige au-dessus du troisième œil. Il va vous donner une deuxième tige", indique Frank Coupé.

Attention à la provenance et au parcours

Sur place, nous rencontrons également Chantal. Elle est fleuriste à Gosselies. Pour elle, impossible de se fournir ailleurs. Elle considère que les orchidées cultivées en Belgique sont de meilleure qualité. "Du fait que nous achetons en Belgique, les orchidées rentrent rapidement dans nos serres. C'est là le plus gros problème des orchidées. C'est quand elles trainent dans des entrepôts, avec des différences de température la plante reçoit un stress. De ce fait-là, les boutons meurent beaucoup plus facilement", précise Chantal Vanwijnbergh.

L'orchidée donne toujours beaucoup satisfaction

Nous rejoignons Chantal Direction dans son magasin. Les fleurs sont immédiatement installées. A l’approche du Nouvel An, la fleuriste vend quatre fois plus d’orchidées qu’en temps normal. "Vous avez toute l'année des fleurs chez vous, parce que si vous les entretenez, les fleurs reviennent", explique une cliente fan d'orchidées.

"L'orchidée est à la mode depuis pas mal d'années, parce que justement les gens ne s'en lassent pas. L'orchidée donne toujours beaucoup satisfaction. Quelque chose pour lequel on a toujours beaucoup de plaisir, on ne s'en lasse jamais", commente Chantal.