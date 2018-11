L'unité de cybercriminalité de la police est dans un état critique

La Federal Computer Crime Unit (FCCU) devrait compter 44 enquêteurs pour fonctionner normalement, mais n'en occupe plus que 13, dont aucun francophone, écrivent vendredi De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.



Au printemps, la Federal computer Crime Unit tirait la sonnette d'alarme: ses effectifs, qui s'élevaient alors à 22 "cyberflics", allaient se réduire de moitié à la rentrée. "En raison d'un manque de personnel, qui va s'intensifier de manière dramatique à court terme, il est très vraisemblable que la FCCU ne soit plus en état d'exercer son travail opérationnel", adressait le directeur de la FCCU Walter Coenraets au ministre de l'Intérieur Jan Janbon (N-VA).



Le dernier enquêteur francophone a désormais quitté l'unité. Un nouvel enquêteur spécialisé francophone devrait rejoindre l'équipe après la nouvelle année, selon De Standaard. Voir le nombre de cyber-enquêteurs baisser de la sorte entre en contradiction avec les statistiques de la police: cambriolages et vols sont en baisse, mais pas la cybercriminalité.