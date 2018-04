L'Université Catholique de Louvain propose aux étudiants de première année en blocus un sacré coup de pouce: le "Pack en Bloque"

Une période difficile commence pour de nombreux étudiants. Ces vacances de Pâques signent pour eux le début du blocus. Ils entament deux mois d'étude intensive.

L'UCL propose pendant ces deux semaines de vacances un blocus assisté. Baptisé "Pack en Bloque", il permet aux étudiants de première année d'équilibrer leur temps de travail et de détente pour augmenter leurs chances de réussite.

Durant la première semaine à l'UCL Woluwe-Saint-Lambert, la semaine prochaine à Louvain-la-Neuve et Mons, les étudiants étudieront sous les conseils d'accompagnants. Ils combineront travail collectif, ateliers pédagogiques, repas équilibrés, sport et relaxation.

Comment ça marche? Le docteur Christine Jadoule, du service d'aide aux étudiants de l'UCL est au micro de Caroline Haine :"Quand on tient un blocus organisé, l'idée est de combiner des temps d'études avec des moments de relaxation et une alimentation saine et équilibrée et donc de montrer aux étudiants qu'on peut tenir le coup sur la durée en étudiant suffisamment d'heures, en ayant aussi un entourage avec des monitorats, avec des ateliers méthodologiques, mais à côté de cela, avec des pauses, des repas sains et en plus avoir des activités de relaxation, des activités de déstress ou en tout cas de gestion du stress. Les étudiants se rendent comptent qu'on peut se relâcher même en blocus et qu'après on redémarre plus facilement".

Selon une première étude de résultats, 95% des étudiants ayant participé au blocus assisté ont amélioré leur méthode de travail et ont apprécié l'expérience.