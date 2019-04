La 12e marche pour le climat accueille les agriculteurs ce jeudi: "Ils sont pointés comme responsables mais ils sont aussi victimes"

Comme tous les jeudis, des milliers de personnes vont défiler en Belgique, dans la rue, pour militer en faveur d'une meilleure prise en charge des problèmes climatiques. Une nouvelle marche s'est élancée à 10h30 de la gare du Nord à Bruxelles. D'autres initiatives sont menées dans le pays.

Il s'agit déjà de la 12e marche pour mettre la pression sur nos politiques avant les élections. Les manifestants exigent des mesures fortes et concrètes.

Ce jeudi 4 avril, des agriculteurs seront présents en nombre sur le cortège à Bruxelles. Ils entendent montrer qu'eux aussi sont touchés par les conséquences du réchauffement climatique.

Anne Petré est la porte-parole de la Fédération wallonne de l'agriculture, en parlait sur BEL RTL ce matin: "Les agriculteurs sont aussi des citoyens, donc évidemment ils sont préoccupés par la question climatique. Mais leur secteur est particulièrement concerné, puisqu'ils sont à la fois pointés comme étant partiellement responsables du réchauffement climatique, mais ils sont aussi victimes de ce réchauffement, car les inondations et la sécheresse qui en découlent sont très problématiques. Et enfin, on veut expliquer que l'agriculture wallonne est porteuse de solutions".