La 32e édition du Télévie récolte un montant de plus de 10,5 millions d'euros

(Belga) La 32e édition du Télévie a permis de récolter un montant de 10.546.650,71 euros à l'issue de la grande soirée de clôture samedi. Cette opération de RTL Belgium, en faveur de la recherche contre le cancer, était organisée depuis RTL House et sans public, vu le contexte sanitaire actuel.

L'événement devait initialement se dérouler au mois d'avril, mais il avait été reporté au 5 septembre, en raison de la pandémie du coronavirus. Il a ensuite été, une nouvelle fois, repoussé à ce 19 septembre. Tout au long de la soirée, une galerie de témoins, d'animateurs et d'artistes parmi lesquels Adamo, Loïc Nottet et Typh Barrow sont venus apporter leur soutien à la cause. Plusieurs thématiques ont été abordées comme la leucémie lymphoblastique aiguë, les cancers pédiatriques, mais aussi l'impact et les conséquences du Covid-19. Cette année, l'acteur et chanteur espagnol Agustin Galiana endossait le rôle de parrain de l'opération. Il s'est attelé à "ramener le soleil sur le plateau et à donner un peu de bonne humeur et de joie de vivre" aux malades et à leurs proches. Le Télévie vise à réunir des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie de l'enfant et de l'adulte. L'an dernier, l'opération de solidarité avait permis de récolter 13,1 millions d'euros. (Belga)