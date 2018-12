La 5G arrive en Belgique mais où?

Orange Belgium a choisi quelle sera la première ville en Belgique où l'opérateur télécom déploiera la 5G, le réseau mobile de cinquième génération. Et ce sera Bruxelles. C'est ce qu'a annoncé mercredi son administrateur délégué Michael Trabbia, en marge de l'événement Hello Show à Paris, où Orange a présenté plusieurs nouveautés pour le groupe. Cela se fera dès l'année prochaine avant une probable commercialisation de cette technologie en 2020.





La Belgique fera partie des premiers pays européens où sera déployée la 5G aux côtés de la France, se félicite le groupe Orange. Cette décision a été rendue possible grâce au protocole d'accord conclu entre le gouvernement bruxellois et les opérateurs de téléphonie mobile afin de permettre le développement de ce réseau mobile du futur dans la capitale. Il a ensuite été décidé de revoir les normes d'émissions à la hausse, pour passer à 14,5 volts par mètre, contre 6 volts par mètre actuellement. Sans cela, le déploiement de la 5G aurait été impossible à Bruxelles et il aurait fallu choisir une autre ville, n'ont cessé de marteler les opérateurs jusque là. Orange a à présent choisi d'y développer en premier sa technologie. L'opérateur doit désormais entrer dans une phase de sélection des fournisseurs et de préparation de permis. Le déploiement se fera courant 2019, avant une commercialisation l'année suivante.